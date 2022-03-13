يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو قبالة مونتينيغرو

رسا يخت فاخر يملكه صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، قبالة سواحل مونتينغرو السبت، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.



وأبحر اليخت "سولاريس"، الذي يبلغ طوله 140 مترا، باتجاه ميناء بورتو مونتينيغرو على ساحل البحر الأدرياتيكي للدولة التي تقع في البلقان.



وذكرت وسائل إعلام محلية كانت تقوم بمراقبة سير اليخت على مواقع التتبع خلال الأيام الأخيرة، أن "سولاريس" غادر ميناء برشلونة الإسباني في 8 مارس.

وكان أبراموفيتش واحدا من سبعة رجال أعمال روس فرضت عليهم الحكومة البريطانية عقوبات على خلفية هجوم بلادهم على أوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتن.

وحذت كندا حذو بريطانيا في اليوم التالي، حيث أعلنت أن أبراموفيتش وأربعة أشخاص آخرين "سيمنعون من التعامل مع كندا وسيتم تجميد أصولهم".

ويشاع أن الملياردير الروسي البالغ 55 عاما يملك ستة يخوت، واعتاد أن يبحر قبالة مونتينيغرو وجارتها كرواتيا.

واستهدفت عقوبات بريطانيا أيضا رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.

ووفق وسائل إعلام في مونتينيغرو، فإن يخت "سبوتنيك" الذي يملكه ديريباسكا، شوهد وهو يغادر ميناء بورتو مونتينيغرو، الجمعة. وغالبا ما يرافق "سبوتنيك" يخت ديريباسكا الآخر "كليو".

وكان أبراموفيتش قد أعلن عن نيته بيع نادي تشيلسي قبل العقوبات، وأبدت الحكومة البريطانية انفتاحها على أي صفقة بيع بشرط ألا يذهب أي ربح إلى روسيا.