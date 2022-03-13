الخارجية العراقية: استهداف أربيل بقصف صاروخي انتهاك لسيادة العراق

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القصفَ الصاروخيَّ الذي استهدف مساكن مواطنين بمحافظة أربيل فى إقليم كردستان العراق، ووصف الاعتداء على أربيل بأنه "انتهاك لسيادة العراق".

وذكرت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "ندين القصفَ الصاروخيَّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لِما يحملهُ من انتهاكٍ صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب في زعزعةِ الأمنِ والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة".

وأكدت أنَّ هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أربيل أوميد خوشناو، قال إن القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل أسفر عن إصابة شخصين بجراح طفيفة، مشيرا إلى أن محافظة أربيل استهدفت بـ12 صاروخاً باليستياً، وأن القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، وأن الصواريخ سقطت بالمناطق المجاورة لها.