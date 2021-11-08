حملات تموينية للرقابة على الأسواق في شمال سيناء

تنفذ مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء حملة للرقابة على الأسواق منعا لزيادة الأسعار.

وأكدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء قامت بجوله تفقدية بمرافقة الأجهزه الرقابية بالمديرية للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت لمتابعة الأسعار وتم تحرير محاضر تموينية لبعض المحال المخالفة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق والحد من الغلاء،

وأضافت اماني رسلان، أنه تم التنبيه على جميع التجار بالإعلان عن الأسعار بخط كبير وبمكان ظاهر للمستهلك.