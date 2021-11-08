 حملات تموينية للرقابة على الأسواق في شمال سيناء - بوابة الشروق
الأحد 13 مارس 2022 2:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

حملات تموينية للرقابة على الأسواق في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 1:20 ص

تنفذ مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء حملة للرقابة على الأسواق منعا لزيادة الأسعار.

وأكدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء قامت بجوله تفقدية بمرافقة الأجهزه الرقابية بالمديرية للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت لمتابعة الأسعار وتم تحرير محاضر تموينية لبعض المحال المخالفة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق والحد من الغلاء،

وأضافت اماني رسلان، أنه تم التنبيه على جميع التجار بالإعلان عن الأسعار بخط كبير وبمكان ظاهر للمستهلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك