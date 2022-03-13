الرئيس الجزائري يكلف الحكومة بنقل مشجعي المنتخب إلى الكاميرون بأسعار مدعمة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، ببيع تذاكر الرحلات الجوية المخصصة لنقل مشجعي المنتخب الجزائري إلى الكاميرون بأسعار مدعمة، وتوفير كافة التسهيلات لهم.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة الجماهير، التي ترغب في مؤازرة المنتخب في مباراة الذهاب الفاصلة، والمؤهلة لكأس العالم بقطر، أمام نظيره الكاميروني، يوم ٢٥ مارس الجاري، بمدينة دوالا الكاميرونية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب "الخضر" يخوض، بدءا من ٢١ مارس الجاري، معسكرا تحضيريا مغلقا بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية قبل الذهاب إلى دوالا الكاميرونية.

ومن المقرر أن يكشف المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة المزدوجة بداية هذا الأسبوع.

وتجرى مباراة الذهاب يوم الجمعة ٢٥ مارس بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، فيما تلعب مواجهة الإياب يوم الثلاثاء ٢٩ من الشهر ذاته بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (شمالي الجزائر)، وستكون هذه المواجهة المزدوجة مؤهلة مباشرة لنهايات كأس العالم.