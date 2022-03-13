وزارة النقل بحكومة كردستان تنفي توقف حركة الطيران في مطار أربيل الدولي

نفت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، الأنباء التي ترددت عن توقف حركة الطيران في مطار أربيل الدولي، مؤكدة أن المطار لم يتم استهدافه بالقصف الصاروخي.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها أوردته قناة (العراقية) الإخبارية- أن أنباء توقف حركة الطيران في مطار أربيل لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى عدم تعرض المطار لأي أذى، وأكدت في الوقت نفسه أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

ومن جانبه، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم، الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل، مؤكدا أن أربيل لن تنحني أبدا للجبناء.

وقال بارزاني -في تغريدة له عبر تويتر حسبما أفادت قناة (العراقية)- "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل"، داعيا أهالي أربيل إلى الصبر والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية.

وبدورها، أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، اليوم، أن الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، موضحة أن المستشفيات لم تستقبل أي مصاب جراء الهجوم، وأضافت أن طواقم الطواريء في حالة تأهب.

وفي سياق متصل، أكد محافظ مدينة أربيل العراقية، أوميد خوشناو، أن جميع الهجمات الصاروخية على أربيل لم تصب أهدافها، موضحا أنها نفذت عن طريق الجو ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت عبر صواريخ أو طائرات مسيرة، وأن الوقت مازال مبكرا للحديث عن طبيعة الهجوم.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أدان في وقت سابق اليوم، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مؤكدا أن القوات الأمنية ستتصدى لأي مساس بأمن البلاد.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق كانت قد أعلنت في وقت سابق تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.