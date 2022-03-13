 إصابة كريم فؤاد في العضلة الأمامية.. وآشعة لتحديد مدة غيابه - بوابة الشروق
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إصابة كريم فؤاد في العضلة الأمامية.. وآشعة لتحديد مدة غيابه

محمود باهي
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 11:07 ص

يجري كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة طبية خلال الساعات القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والتي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبوعبلة إن الأشعة ستُحدد حجم إصابة كريم فؤاد وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وعادت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعد مغادرة جنوب أفريقيا عقب مباراة صن داونز التي خسرها الأهلي بهدف نظيف، ثم هبطت في مطار اسوان للتزود بالوقود قبل أن تستأنف الرحلة وتصل مطار القاهرة.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب مواجهة فريق صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


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