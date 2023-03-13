طرح مشروع قانون في البرلمان الروسي برفع سن التجنيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم طرح مبادرة تشريعية في البرلمان الروسي برفع سن الخدمة العسكرية الإجبارية في روسيا.

ويقضي الاقتراح برفع السن الأدنى للتجنيد في الجيش تدريجيا من 18 إلى 21 عاما بحلول 2026. كما سيتم بموجب الاقتراح رفع السن الأقصى بشكل فوري من 27 إلى 30 عاما.

وأضافت انترفاكس أنه بدءا من العام القادم سيتم التجنيد في سن 19 عاما ومن عام 2025 في سن 20 عاما. لكن إذا أراد أي أحد الالتحاق طواعية بالجيش في سن 18 عاما سيكون في مقدوره ذلك.

من الناحية الأخرى سيتم رفع الحد الأعلى للسن إلى 30 عاما مباشرة بدون أي خطوات وسيطة.

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبدى في ديسمبر الماضي أمله بالفعل في إجراء هذه التغييرات في سن الخدمة العسكرية الإجبارية.

وفسر المراقبون هذا الاقتراح بالزيادة المقررة لحجم القوات المسلحة الروسية من 15ر1 مليون حاليا إلى 5ر1 مليون جندي.

يذكر أن روسيا لا ترسل رسميا المجندين إلى الحرب، لكنهم يؤدون مهام تتعلق بتأمين الوضع في الداخل.

التتبع