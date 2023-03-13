الدفاع الروسية: تدمير 400 طائرة مقاتلة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 400 طائرة مقاتلة و 220 مروحية و 3401 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أنه تم أيضا تدمير 412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8280 دبابة ومدرعة ، و1055 راجمة صواريخ، و4333 مدفع هاون، و8904 مركبات عسكرية خاصة.

وأضافت أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 440 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محاور القتال خلال اليوم الماضي، وتدمير أنظمة صواريخ دفاع جوي (أوسا) في مدينة دونيتسك، بالإضافة إلى إسقاط 12 قذيفة من راجمة الصواريخ (هيمارس).

وأشارت إلى إسقاط 16 مسيرة أوكرانية، وتدمير مدفع ذاتي الدفع "جفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"، بالإضافة إلى تدمير 3 دبابات وعدد من المدرعات والمركبات الأخرى.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.