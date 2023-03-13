بابافاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

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أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة ابراهيم - اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر

خط الهجوم: محمود قاعود.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي - عاصم صلاح - رزاق سيسيه - حمدي علاء - موسي دياوارا - محمد بسيوني - إسلام جابر - أحمد ياسين - باسم مرسي