إيران والعراق توقعان اتفاق للتعاون الاقتصادي

أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، سيد إحسان خاندوزي، عن توقيع اتفاق للتعاون بين بلاده والعراق في مجالات النقل والتجارة والطاقة والكهرباء والمياه والتعامل المصرفي والمالي، مبينا أن هذا الاتفاق حصل خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التجارة العراقي أثير سلمان داود، في بغداد اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ولفت خاندوزي، إلى أن إيران قدمت كامل الدعم ليكون العراق موحدا.

واعتبر "خاندوزي"، أن تحقيق زيادة بواقع 20% على صعيد التعاون التجاري بين طهران وبغداد خلال 11 شهرا مضت، وتوافد ما يزيد عن 7 ملايين زائر بين البلدين، من بوادر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي اكثر فاكثر.

وتابع وزير الاقتصاد الايراني، أن دبلوماسية الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية ونهج الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تجمعهما قواسم مشتركة وفيرة؛ وانطلاقا من ذلك" نحن نتطلع إلى إتخاذ الخطوات اللازمة بوتيرة أسرع وفي وقت أقصر".

وكان رئيس الحكومة العراقية قد دعا خلال لقائه مع خاندوزي اليوم الإثنين، إلى توطيد الشراكة الثنائية على مختلف الصعد والمجالات بين العراق وإيران.

كما دعا السوداني، خلال اللقاء إلى "دعم أعمال اللجنة العراقية - الإيرانية المشتركة للتعاون"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، جدد الوزير الإيراني، تقدير القيادة الإيرانية للدور العراقي في تقريب وجهات النظر، الذي أفضى إلى التفاهم الأخير بين السعودية وإيران بما يوطد أمن المنطقة واستقرارها.

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء التباحث في مجمل الملفات والقضايا الاقتصادية، والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والإيراني.