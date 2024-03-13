نفى المخرج بيتر ميمي اتهام المنتج عمرو قورة له باقتباس مسلسل الحشاشين من المسلسل العالمي الشهير game of thrones " لعبة العروش".

كتب المنتج عمرو قورة عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك: "الحشاشين مسلسل ذو قيمة إنتاجية كبيرة، وبيتر ميمي مخرج بيحب التجارب الصعبة".

ليرد عليه المخرج بيتر ميمي على منشوره ظنا منه أنها سخرية قائلا: "ليه يا أستاذ عمرو بتقول كده؟ احنا تعبنا جدا جدا، و"الحشاشين" مسلسل أصلى جدا، ورجعنا للكتب والمتاحف ورسومات المستشرقين وأساتذة التاريخ فى الجامعات، وسافرنا أماكن قريبة جدا من إيران والأماكن الحقيقية".

وأضاف ميمي: " ده حتى نوع الحجر المبنى منه القلاع ونوع الرملة اللى بيجرى عليها الخيل تم مذاكرتها"، مؤكدا " لا الدراما ولا التكوينات ولا الديكور ولا الملابس ولا الموسيقى اللى اتسجلت من خلال أصوات تركية وإيرانية ليها علاقة بـ Game of thrones".

واستطرد: "يمكن بس يكون مستوى الصورة بيخليك تربط بيهم، وده شئ كويس، عموما هبقى أنزل المراجع والرسومات الخاصة بالمسلسل، واتفرج بس لسة 29 حلقة.

مسلسل" الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا الموسم.



ويدور أحداث مسلسل الحشاشين التاريخي في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.