وزير خارجية الأردن وإسبانيا يبحثان التداعيات الكارثية للحرب على غزة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، مع نظيره وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مباحثات موسعة تناولت التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية للحرب.



وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، استعرض الطرفان الجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.





يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس @jmalbares، مباحثات موسعة تتناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في #غزة، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة… pic.twitter.com/yGYdwYhRfI — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 13, 2024



ويدخل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة يومه الـ159، مخلّفا أكثر من 31112 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72760 مصابا، في حصيلة غير نهائية.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شمال مدينة غزة.



واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.



وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.



إلى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خان يونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة.



وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.



كما استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.