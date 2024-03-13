وزير الخارجية الصيني يزور أستراليا في أول زيارة له للبلاد منذ عام 2017

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الصيني وانج يي أستراليا الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للبلاد منذ نحو سبع سنوات وأحدث علامة على تحسن العلاقات بعد سنوات من الدبلوماسية الفاترة بين البلدين.



وسيصل وانج إلى كانبيرا في 20 مارس الجاري، في أول زيارة له للبلاد منذ عام 2017، لإجراء محادثات مع نظيرته الأسترالية بيني وونج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وسيجتمع الوزيران في إطار الجولة السابعة من الحوار الخارجي والاستراتيجي بين أستراليا والصين، والتي تم تأجيلها لسنوات خلال فترة توترت فيها العلاقات.



وقالت وونج، في بيان اليوم الأربعاء، "إنه من وجهة نظر أستراليا أن إقامة علاقات ثنائية مستقرة ستمكن البلدين من تحقيق المصالح الوطنية لكلاهما، إذا عالجنا خلافاتنا بحكمة".



وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية أن الحوار مهم لضمان علاقة بناءة مع الصين ودعم "السلام والاستقرار الإقليميين".