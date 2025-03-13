حماس تشيد بعملية سلفيت بالضفة الغربية

أشادت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب سلفيت بالضفة الغربية مساء اليوم.

وقالت الحركة في بيان على منصة تلجرام"إن عملية إطلاق النار التي وقعت قرب سلفيت بالضفة الغربية مساء اليوم، هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومينا الأحرار، في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم على شعبنا ، خاصة في شمال الضفة الغربية، وتأكيد على أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه".

ودعا البيان إلى "مزيد من العمليات الموجعة ضد الاحتلال، وإرباك حساباته، وتوحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة وديمومتها حتى دحر الاحتلال والعدوان الصهيوني".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، مساء اليوم الأربعاء، مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بإغلاق الاحتلال مدخل سلفيت الشمالي، والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، ومدخل قرية ياسوف، وبلدة بروقين.

يأتي ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار تجاه مستوطن قرب المنطقة الصناعية لمستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصيب مستوطن في العشرينات من عمره بجراح متوسطة الخطورة، من جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "أريئيل"، شمالي الضفة الغربية، وسط تقارير عن عملية إطلاق نار.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي:"وصل مواطن إسرائيلي إلى المنطقة الصناعية في اريئل بعد تعرضه لإطلاق النار، حيث أصيب بجروح متوسطة ويخضع لعلاج طبي في هذه الاثناء.يقوم الجيش بملاحقة المنفذ وتغلق طرقات في المنطقة".