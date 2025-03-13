الدفاع الروسية تعلن استعادة السيطرة على 3 بلدات في كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان وزارة الدفاع أنه «خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك».

وأمس الأربعاء، قالت الدفاع الروسية، إن مجموعة قوات «الشمال» الروسية تمكنت من تحرير بلدات كازاتشيا لوكنيا، وكنيازي الأول، وكنيازي الثاني، وزاموستي، وميرني، في مقاطعة كورسك الحدودية.

ولفتت إلى أن «القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 260 عسكريا، وتم تدمير دبابة، 3 ناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة وثلاثة مدافع، وتم تدمير مركبة إصلاح مدرعة، بالإضافة إلى 3 نفاط مراقبة، كما استسلم جنديان من القوات الأوكرانية».

وأوضحت الوزارة أن «مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 66810 عسكريين و392 دبابة».