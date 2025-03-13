حماس: غزة ستعاني المجاعة مجددا

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، اليوم الخميس، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدانا لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.

وقال "القانوع"، في تصريح صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن سكان قطاع غزة يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة.

وأضاف: "ما لم يتم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل".

ودعا القانوع، الوسطاء لممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا.