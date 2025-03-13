نتنياهو: لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش هاجم اليوم الخميس، مقرًا لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية في قلب العاصمة السورية دمشق.

وأضاف في مقطع فيديو بثه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «لدينا سياسة واضحة: من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا سنهاجمه، وهذا لا ينطبق فقط على سوريا، بل ينطبق في كل مكان، بما في ذلك لبنان».

وأشار إلى اغتيال 5 عناصر من حزب الله اللبناني الأسبوع الماضي، بذريعة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، زاعمًا أن بلاده تطبق هذا الاتفاق بـ«حزم شديد».

ولفت إلى أن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية، ومتمسكة بمطالبها لتحقيق ما وصفه بـ«أمن إسرائيل».

وعلق على الانتقادات التي وجهها زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى سياسة الحكومة الحالية في لبنان، قائلًا إن «لابيد»، استسلم لحزب الله وسلّمه أراضٍ ذات سيادة.

وواصل: «أما نحن فدخلنا لبنان بقوة هائلة، ودمّرنا معظم مخازن الصواريخ التابعة لحزب الله، واغتلنا أمينه العام حسن نصر الله».