إقبال محدود في انتخابات جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين بالوادي الجديد

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، إقبالا محدودا في جولة الإعادة لانتخاب نقيب المهندسين العام، اليوم الجمعة، في لجنتي الانتخابات بمقر النقابة الفرعية في مدينة الخارجة ومقر نقابة المهندسين في مدينة موط بمركز الداخلة.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبو زيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالوادي الجديد، إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد للمشاركة في جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وأكد انطلاق التصويت من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتا إلى توفير سُبل الراحة لسهولة التصويت.

وأوضح أبو زيد أن الانتخابات تُجري في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.

وتضم المحافظة نحو 1600 مهندس، أعضاء الجمعية العمومية، حيث يسدل اليوم الستار على ماراثون الانتخابات الذي أُجري في أجواء تليق بمكانة المهندسين.