باكستان تسجل 4318 إصابة جديدة و118 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 729 ألفا و920 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و619 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 638 ألفا و267 شخصا، بعدما تماثل 3 آلاف و432 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 76 ألفا و34 شخصا.