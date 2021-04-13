رئيس جامعة طنطا: كل الدعم لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالغربية

أكد ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا لكافة أنشطة وفعاليات المجلس القومي للمرأة بالغربية بما يسهم في آداء رسالته على النحو الأمثل.

‏جاء ذلك خلال مشاركته اليوم اجتماع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، حيث كان في استقباله الدكتورة صفاء مرعي وأعضاء المجلس.

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من جهة أخرى، أشاد رئيس الجامعة بالإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، بموجب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، معربًا عن سعادته بعضوية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلس‏.

وأفادت الدكتوره صفاء مرعى بدور رئيس جامعة طنطا، وإيمانه الشديد بقضايا المرأة ودعمه اللامتناهي لأنشطة المجلس، من خلال التعاون المشترك بين الجانبين والموافقة على إنشاء وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتوعية بقضاياها بما في ذلك ختان‏ الإناث، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتحرش.