الزراعة: الوزير أصدر تعليمات بضرورة تكثيف أنشطة تحديث الري

قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولي اهتماما شديدا لمنظومة تطوير وتحديث الري، لافتًا إلى إصدار الوزير السيد القصير، تعليمات مباشرة بضرورة تكثيف أنشطة تحديث الري والاهتمام بالمشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الري الحديث يساهم في زيادة ومضاعفة الإنتاجية، ويضمن حصول النبات على كمية السماد المقننة، قائلًا إن الأمر ينعكس على دخل المزارع المصري.

وذكر أن تقليل كميات المياه عبر الري بالرش أو التنقيط أو المحوري فرصة لتوجيه كميات المياه للتوسع الأفقي الذي يشمل زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والإنتاجية، بما ينعكس على الإنتاج الكلي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية».

واطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، ما يحقق فوائدا متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.