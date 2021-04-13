 أمريكا توقف مؤقتا طرح لقاح جونسون المضاد لكورونا بعد اكتشاف حالات تجلط بالدم - بوابة الشروق
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أمريكا توقف مؤقتا طرح لقاح جونسون المضاد لكورونا بعد اكتشاف حالات تجلط بالدم

سارة أحمد
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:29 م

قررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إيقاف طرح لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا مؤقتًا في الولايات المتحدة بعد تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة بتجلط الدم، وفقًا لما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في نبأ عاجل.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت الجمعة الماضية أنها تدرس رابطا محتملا بين لقاح جونسون أند جونسون وحالات تجلط دموى.

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن "أربع حالات خطيرة من الجلطات غير العادية ــ واحدة منها كانت قاتلة ــ بعد الحقن بلقاح جونسون آند جونسون الذى يستخدم تقنية مماثلة لتقنية لقاح أسترازينيكا التى تستعين بالفيروس الغدى كناقل.

واللقاحان مرخصان فى الاتحاد الأوروبى، إلا أنه لم يبدأ التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون فيما أوقفت دول أوروبية عدة استخدام لقاح أسترازينيكا.


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