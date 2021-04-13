أمين عام الناتو يعرب عن دعم الحلف الثابت لأوكرانيا

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، عن دعم التحالف الثابت لأوكرانيا، محذرًا موسكو من دفع تعزيز قواتها على طول الحدود مع جارتها أوكرانيا.



ووصف ستولتنبرج -خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء- التحركات الروسية بأنها غير مبررة وليس لها تفسير ومقلقة للغاية.



كما وصف الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية بأنه أكبر تعزيز عسكري منذ بدء الصراع في شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن قرار انضمام عضو جديد للحلف يرجع للأعضاء الثلاثين بالحلف.



وشدد على أنه ليس من حق أي طرف أخر محاولة التدخل في هذه العملية، وأنه حق سيادي لكل دولة كأوكرانيا التقدم للانضمام لعضوية التحالف، قائلًا "إنه ينبغي على روسيا إنهاء هذا التعزيز العسكري في أوكرانيا وحولها، ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد بشكل فوري".



من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني: "إنه من خلال التجمع اليوم، نحاول تفادي الخطأ الذي حدث في عام 2014 عندما كانت روسيا مستعدة للعمل بشكل سريع والسعي لتحقيق أهدافها العسكرية".



وأضاف: "أن أوكرانيا وشركائها الغربيين أكثر استعدادًا من 7 أعوام مضت"، وتابع: "إذا اتخذت موسكو أي خطوة متهورة أو بدأت في دوامة جديدة من العنف، فإن ذلك سيكون مكلفًا من جميع النواحي".



يُشار إلى أن كييف وعدة عواصم غربية انتقدت في الأيام الأخيرة موسكو لحشدها قوات على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في وقت تدور اشتباكات دامية شبه يومية مع الانفصاليين.. وتحذر أوكرانيا بأن الكرملين قد يبحث عن ذريعة لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق