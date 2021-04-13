تضطر أغلب النساء لعدم صيام عدة أيام في شهر رمضان؛ نتيجة الطمث، وبعد انتهاء الصيام، يعوضن هذه الأيام، ولكن بعضهن لا يتذكرن ذلك إلا قبل أيام قليلة من رمضان التالي، فهل يجوز الصيام قبل قضاء أيام العام الماضي؟

أجاب على هذا السؤال، الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى في دار الإفتاء، قائلًا إن الإصل هو أن تقضي المرأة الأيام التي أفطى بالإفطار فيها خلال رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي؛ حتى لا تكون آثمة شرعًا بسبب وجود وقت كافٍ للصيام، ولكن إذا كانت حاملًا، فلا شيء عليها؛ لأنها ستكون مرضعة.

وأوضح أنه في حالة عدم صيام المرأة لإيام رمضان الماضي لأسباب أخرى غير الرضاعة، فيمكنها صوم رمضان التالي، ولكن عليها بعد انتهائه، قضاء الأيام التي أفطرتها.



وأجاب الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أيضًا على السؤال، مؤكدًا أنه يمكن صيام رمضان التالي قبل قضاء أيام رمضان الماضية.

وتابع في الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء: "يجب على الشخص أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ".

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11089&LangID=1&MuftiType=0&%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%85%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A



