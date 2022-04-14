ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع تراجع الإمدادات عبر أوكرانيا



تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب المارة بأراضي أوكرانيا، وحدوث عدة انقطاعات للكهرباء في منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي في النرويج مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية.



وبحسب شركة تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا، فإن الطلبيات على الغاز الروسي عبر هذه الخطوط كانت اليوم أقل بنسبة 11% بعد تراجعها أمس، حيث أكدت شركة تصدير الغاز الطبيعي الروسي جازبروم هذا التراجع، لكنها أكدت أن كمية الإمدادات متماشية من طلب العملاء.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا لم تؤثر حتى الآن على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، والذي يمثل حوالي 40% من إجمالي واردات دول القارة، حيث زادت الكميات التي يتم ضخها إلى أوروبا في بعض الأيام عن مستويات ما قبل بدء الغزو يوم 24 شباط/فبراير الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 3% إلى 32ر105 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني اليوم بنسبة 9ر0%.