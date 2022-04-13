كوريا الجنوبية تسجل 195 ألفا و755 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، 195 ألفا و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و930 ألفا و644 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، 184 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و34 حالة.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس