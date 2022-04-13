ينتظر الكثير من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، والتى من المقرر أن تكون مدعومة بالزيادات الجديدة التي سبق أن وجه الرئيس بتحديدها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2022

وجاءت تلك القرارات الرئاسية بعد التداعيات التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عن التضخم العالمي فى الاقتصاد وهو ما أثر على الأسواق المحلية.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية، فإن صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين سيكون قبل عيد الفطر المبارك، حيث أنه من المقرر أن يتسلم جزء كبير من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، مرتبات شهر أبريل.

ومن ضمن الوزارات التى من المقرر أن تحصل على مرتبات شهر أبريل (التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنقل، والثقافة، والآثار، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والشركات التابعة لها).

مرتبات شهر أبريل.. مواعيد الصرف

هذا ومن المقرر أيضًا أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل، على العاملين فى الهيئات القضائية ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك يوم الخميس 21 أبريل المقبل.

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل

وبالنسبة للمعاشات، فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم تبكير صرف معاشات هذا الشهر لتكون بداية من 22 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة قدوم أعياد القيامة والفطر المجيد.

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ووفقًا لما أشار إليه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل قدوم أعياد الفطر والقيامة.