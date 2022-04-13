تحرير ٩ مخالفات تموينية خلال حملات رقابية في العدوة وسمالوط بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمركزى العدوة وسمالوط بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق؛ للتأكد من جودة المعروضات من السلع الغذائية على المواطنين، حرصا على تحقيق عملية الانضباط وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

وأوضح أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 مخالفات من خلال المرور على المخابز البلدية بقرية عطف حيدر التابعة للمركز، حيث تنوعت المخالفات بين: خبز ناقص الوزن– عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج– عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحرير محاضر بالمخالفات الواقعة، إضافة إلى تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة للمخابز البلدية.