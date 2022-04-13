مصدر بالأوقاف لـ«الشروق»: لا اعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من رمضان

حملات تفتيش لرصد أي مخالفات والعقوبة تصل للإغلاق

توزيع 100 طن لحوم صكوك إطعام خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك





كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم السماح بالاعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر في رمضان، خاصة في ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لايوجد أي تغيير في ضوابط وتوجيهات الوزارة بشأن التعامل مع المساجد في شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزارة تضع في كافة قراراتها أولوية الحفاظ على المصليين، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة بشأن أي مستجدات حول تطورات فيروس كورونا، كما أن الوزارة ملتزمة بكافة قرارات اللجنة العليا لمكافة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

وأكد المصدر أنه يتم تكثيف التفتيش على المساجد من خلال مفتشي الوزارة لرصد أي مخالفات تتعلق بالضوابط، وكذلك وجود أي اهمال بالمساجد يتعلق بالحفاظ على نظافتها وتعقيمها، منوها بأنه حتى الآن أظهر رواد المساجد التزاما ملحوظا بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في عمل غرف العمليات بمديريات وديوان عام الوزارة خلال شهر رمضان المبارك وكذلك حتى عيد الفطر، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد قرار بشأن صلاة العيد، لكن من المرجح إقامتها بذات الضوابط في العام الماضي، مشددا على أن الوزارة ستتعامل بحسم مع كافة المخالفات التي سيتم رصدها والتي تصل لإنهاء خدمة المخالف وغلق المسجد احترازيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 100 طن لحوم إطعام بدءًا من يوم الأحد 17/ 4/ 2022م وحتى السبت 23/ 4/ 2022م إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادي الجديد).

ونوهت الوزارة إلى أنه ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (590) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.