روسيا تتهم أمريكا بالتضليل بعد ادعاء هجوم كيميائي في أوكرانيا

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قالت روسيا اليوم الأربعاء، إن مزاعم الولايات المتحدة وأوكرانيا أنها قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا معلومات مضللة، لأن موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيميائية في 2017.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الثلاثاء، أنها تتحقق من مزاعم عن استخدام روسيا أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة من سعي روسي محتمل للجوء إلى أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن متطرفين أوكرانيين يستعدون للترويج لاستخدام أسلحة كيميائية، وأن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.

وأضافت السفارة في بيان "ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة".



