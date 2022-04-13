ثقافة جنوب سيناء تحتفي بالليلة الرابعة لليالي رمضان بالإنشاد الديني في أبوزنيمة

واصل فرع ثقافة جنوب سيناء، الإحتفال بليالي رمضان الثقافية، والفنية لليوم الرابع على التوالى، من قاعات المناسبات بمدينة أبوزنيمة بعرض فنى لفرقة الشيخ العربى عبد الحميد للإنشاد الدينى, والتى قدمت عروضها الفنية المبهرة من الأناشيد الدينى والإبتهالات ومدح الرسول، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية منها " تسلم الأيادي"، وذلك بحضور أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ومحمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمدينة, وجمع من مشايخ وعواقل البدو.



وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فرع الثقافة يواصل فعالياته على مدار شهر رمضان الكريم في كافة المجالات، فقد نظم قصر ثقافة طور سيناء، صباح اليوم محاضرة ثقافية بعنوان "رمضان شهر الإنتصارات" تناولت الانتصارات التى حققها المصريون خلال شهر رمضان خلال حرب العاشر من رمضان، و الذى يمثل ملحمة وطنية ظهر خلالها معدن المصريين.

وأضاف مدير فرع الثقافة في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن بيت ثقافة أبورديس نظم محاضرة ثقافية بعنوان "جزاء الصبر"، تناولت الصبر من حيث التنوع سواء الصبر على الإبتلاء، أو النعم، أو الطاعة، ومكافأة الله عز وجل للصابرين، وأسباب الإبتلاء.



وتابع كما نظم قصر ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان " فانوس رمضان" جرى خلالها تدريب الأطفال دون الـ 18 عاما على تصميم لوحات فنية لفانوس رمضان باستخدام أدوات فنية بسيطة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية.



وأوضح أن قصر ثقافة طور سيناء, افتتح ورشة الفنون التشكيلية "رسم على الفخار" والتى تضمنت فى يومها الأول التدريب على عمل تصميمات على ألواح الكانسون وطباعتها على الفخار بعد دهانها بالبلاستيك الأبيض، إضافة إلى تظيم أمسية شعرية بقصر ثقافة طور سيناء.