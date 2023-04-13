وزير الدفاع الألماني: نعتزم اتخاذ قرار سريع بشأن منح بولندا تصريحا لتوريد مقاتلات لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الحكومة الاتحادية تعتزم اتخاذ قرار اليوم الخميس، بشأن إذا ما كانت ستمنح بولندا موافقتها على توريد مقاتلات من طراز سوفيتي لأوكرانيا.



وأعلن بيستوريوس، ذلك اليوم الخميس، خلال زيارته لجنود الجيش الألماني المشاركين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وكانت مصادر من الحكومة الاتحادية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في وقت سابق اليوم، أن بولندا تقدمت بطلب لدى الحكومة ببرلين للموافقة على توريد مقاتلات من طراز سوفيتي لأوكرانيا.

ويتعلق الأمر يتعلق بمقاتلات من طراز "إن أي جي-29" التي تعود لمخزونات قديمة من حقبة جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) كانت قد سلمتها ألمانيا لبولندا.