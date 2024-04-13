نائب رئيس البرلمان الإيراني: الرد على إسرائيل سيكون صعبا ومتنوعا

صرح عضو لجنة الأمن القومي في إيران، نائب رئيس البرلمان مجتبى ذو النوري، بأن طهران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، وهي تختار زمان ومكان وهدف العملية بنفسها.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «مهر»، اليوم السبت، إن فكرة الشرق الأوسط الكبير التي كان لها محورين، أحدهما القضاء على إيران والآخر تمركز إسرائيل في الشرق الأوسط، لم تتحقق.

وأضاف: «جميع مخططاتهم في إيران وفي العراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وسوريا ولبنان، فشلت».

ولفت إلى أن الرد الإيراني ضد إسرائيل (في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية)، سيكون صعبا ومتنوعا.

وتهدد إيران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل الجاري، أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.