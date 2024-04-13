 تميم عبده: شعرت بالحزن بعد انتهاء تصوير «كامل العدد».. ولم أشاهد دقيقة واحدة من المسلسل - بوابة الشروق
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تميم عبده: شعرت بالحزن بعد انتهاء تصوير «كامل العدد».. ولم أشاهد دقيقة واحدة من المسلسل

تميم عبده
تميم عبده
أحمد علاء
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 1:53 ص

قال الفنان تميم عبده، إنه شعر بالحزن الشديد بعد انتهاء تصوير مسلسل كامل العدد الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة» التي تُقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر «dmc»، وعُرضت مساء الجمعة، أن حالة حب جمعت بين الممثلين الذين شاركوا في العمل، وشعروا بالافتقاد بعد انتهاء التصوير.

وأوضح أنه لم يشاهد المسلسل حتى الآن، ولو دقيقة واحدة منه، نظرًا لشعوره بالتوتر بسبب التعليقات التي أثيرت عن العمل والتي عبرت عن حب شديد للمسلسل.

وأشار إلى أنّ سبب حالة الحب هو أن هناك مصداقية عبّرت عنها كل الشخصيات التي شاركت في المسلسل، موضحًا أن هذه المصداقية جعلت أداء الممثلين سهلًا وانسيابيًّا وكأنه لا يوجد نص مكتوب.

ونوه بأن كل الممثلين كانوا يفهمون أدوارهم ولا يحفظونها، ما جعل أداؤهم يخلو من التكرار والأخطاء، وهو ما انعكس بدوره على حالة الإقبال الجماهيري على العمل.

ولفت إلى أن المثثلين أضافوا بعض الكلمات أو الفواصل على النص المكتوب، لكنّ العمل ظل محتفظًا بقدرته على أن يدخل القلوب.

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