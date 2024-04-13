أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لإزالة أية معوقات قد تواجههم.

وشدد القصير على ضرورة تواجد كل المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار الوزير إلى تقديم الدولة كل أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٦٠٠ جنيه، للأردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة قام اليوم الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بمتابعة حصاد القمح في محافظة الفيوم يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وكذلك التوريد المحصول بصوامع طامية حيث توريد اليوم أكثر من ١٠٠٠٠ طن.