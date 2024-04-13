قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إنّه لا توجد كلمات تصف التمرد الذي نفذته قوات الدعم السريع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال زيارته لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، أنّ قوات الدعم السريع عبارة عن مجموعة باغية تلقت مساندة محلية ودولية.

وأوضح أن التمرد يهدف إلى فرض أجندة بعينها على السودان وشعبه بهدف استعماره، مشيرا إلى أن السودان شعبا وجيشا قال كلمته، وأن الكلمة هي المقاومة سواء العسكرية أو الشعبية والوطنية التي لن تتوقف إلا بالقضاء على التمرد.

وأشار إلى أن هناك متابعة للعمليات العسكرية صغيرها وكبيرها، وأنه يتلقى تقارير يومية عن وضع المواطنين، مؤكدا أن التمرد في أيامه الأولى أثَّر على قدراتهم سواء البشرية أو المادية.

غير أنه نوه بأنه بتصميم من الجميع، تم بناء قوات مسلحة جديدة بإمكانيات شحيحة لكنها أصبحت حاليا قادرة على القضاء على التمرد.

ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع، حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة