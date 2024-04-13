مظاهرات في إسرائيل تطالب بانتخابات مبكرة وتبادل الأسرى في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة رحوبوت قرب تل أبيب، السبت، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن قرابة 300 إسرائيلي تظاهروا أمام "معهد وايزمان للعلوم" في مدينة رحوبوت (وسط)، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى (مع حركة حماس).

ومن المتوقع توسع المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم لتشمل مدنا ومناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

ويوميا يتظاهر إسرائيليون في عدة مناطق للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.