توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى مقر وزارة الدفاع في منطقة الكرياه بمدينة تل أبيب، حيث تجتمع حكومة الحرب والحكومة الموسعة، لبحث آخر مستجدات الرد الإيراني المحتمل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن نتنياهو توجه مساء السبت، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الحرب "اجتماعا طارئا"، لإجراء مشاورات أمنية فيما يخص التهديد الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومن المتوقع أيضا أن تجتمع الحكومة الموسعة لذات الهدف، وفق الهيئة. وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي حظر النشاطات التربوية والتجمعات لأكثر من ألف شخص، تحسبا لرد إيراني محتمل.

وتقول تقارير إعلامية عبرية، إن تل أبيب تتأهب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق، مطلع أبريل الجاري.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عنه أيضا.

ذكرت هيئة البث الرسمية وقناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصتان أنّ "تقارير تشير إلى أنّ إيران أطلقت عشرات المسيرات متجهة إلى إسرائيل".

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية مصدر هذه التقارير.

بدوره، قال موقع "واللا" العبري (خاص) إنّ 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية أكدت أنّ طهران بدأت هجومها على إسرائيل، وأطلقت مسيرات نحوها. يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذروا من أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإنها سترد عليها "داخل إيران".