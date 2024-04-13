ذكر موقع عمليات التجارة البحرية في UKMTO المملكة المتحدة المعروف باسم "عمليات التجارة البحرية"، أن سفينة إسرائيلية أحتجزت بالقرب من مضيق هرمز من قبل سلطات إقليمية اليوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية في تقرير لها، بأن قوات بحرية الحرس الثوري ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن في الخليج الفارسي، وفقًا للتقرير.

وجاء الرد الإيراني، بعد هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وسط تصاعد التوترات بين الغرب وإيران على خلفية العدوان على غزة.

ويعد الاحتجاز الإيراني للسفينة الإسرائيلية في مضيق هرمز تصعيد خطير ضد حركة تجارة النفط، لما يشكله المضيق من أهمية كبرى.

- ما أهمية مضيق هرمز؟

يربط هذا الطريق البحري الضيق المحيط الهندي بالخليج العرب، ويفصل مضيق هرمز إيران عن دولتي عمان والإمارات العربية المتحدة.

وعبر هذا المضيق الذي يبلغ عرضه21 ميلا يتدفق 20% من النفط الخام.

وبسبب موقعه الاستراتيجي أصبح المضيق ساحة للصراع خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات والتي عرفت باسم حرب الناقلات، حيث حاول كل جانب إغراق صادرات الطاقة لدى الجانب الآخر.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تعتبر كمية النفط التي تمر عبر القناة مذهلة، حيث إن ما يقرب من 80% من النفط الخام الذي تتعامل معه يتجه إلى الأسواق في آسيا.

وفقا لسي إن إن، فإن كمية النفط التي تمر عبر مضيق هرمز تعادل تقريباً ضعف إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط.

وفي عام ٢٠٢٢ استوردت الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 0.7 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز، وهو ما يمثل حوالي 11% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمكثفات و3% من استهلاك السوائل النفطية الأمريكية.