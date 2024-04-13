سكرتير عام بني سويف يتفقد عددا من المواقف لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير والأجرة المعتمدة

أجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، جولة تفقدية بمواقف سيارات الأجرة؛ لمتابعة انتظام الخدمة خلال إجازة العيد، والتزام السائقين بتعريفة المواصلات المعتمدة، ومواجهة المخالفات في هذا الشأن.

رافقه خلال الجولة هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وطارق حسن علي مدير مشروع المواقف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



شملت الجولة زيارة موقف بني سويف - الوسطى بالقرب من ميدان العبور، وموقف محيي الدين، حيث تفقد الحالة العامة بالمواقف، واستوقف عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، وطالبهم برصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة.

كما تفقد السكرتير العام السيارات المتواجدة بموقف سيارات الواسطى بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر ملصقات الأجرة الجديدة، موجها مدير المواقف بتحرير محاضر مخالفات للسيارات التي تم توزيع ملصقات لها ولم يتم تركيبه أو تم نزعه مرة أخرى، مشددا على ضرورة وضع الملصقات الأجرة على كل السيارات، و إعادة وضع البانر الخاص بالأجرة الجديدة على موقف بني سويف - الواسطى، مستفسرا من مسئولي الموقف عن سبب عدم تواجده بالموقف، حيث أكدوا أنه تم نزعه في إجازة العيد، وجارِ إعادة طبعه وتركيبه مرة أخرى.

ووجه السكرتير العام بعمل حصر شامل للسيارات التي لا تلتزم بوضع ملصق الأجرة الجديدة على مستوى مختلف المواقف، لاسيما موقف محيي الدين ومواقف المراكز، مشددا على طباعة العدد الكافي وتوزيعه على جميع السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكد من وضعها في الأماكن الصحيحة بالسيارات، وكذا ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان بقاء البانرات العامة بالمواقف المدون عليها تعريفة الأجرة، مع أهمية تواجدها في أماكن واضحة لجمهور المواطنين، ووضع أرقام الشكاوى عليها.



وحرص السكرتير العام على الانتظار داخل موقف محيي الدين حتى توفير سيارات لبعض الخطوط التي تشهد إقبالا متزايدا عليها خلال إجازة العيد، وذلك تزامنا مع عودة المواطنين إلى محافظتهم بعد زيارتهم لأقاربهم أثناء العيد، حيث تابع الحلول المنفذة من خلال مسئولي الموقف لمنع التكدس وتيسير الخدمة على المواطنين، والتأكيد على التزام السائقين بالأجرة المعتمدة وخطوط السير المقررة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بشن حملات على المواقف لضبط التعريفة الجديد خلال إجازة عيد الفطر بعد الشكاوى المتكررة من المواطنين بمضاعفة السائقين الأجرة.



