قال أطباء البيت الأبيض الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ 78 عامًا، في صحة ممتازة، بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض: «يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد»، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت الرسالة، بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله في يوليو الماضي.

وقال ترامب لصحفيين، الجمعة، إنه يشعر بأنه في حالة جيدة جدا بعد خضوعه للفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن.