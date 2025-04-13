قتل 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية وخياما تؤوي نازحين ومستشفى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقتلت سيدة فلسطينية جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفق مراسل الأناضول.

وفي وسط القطاع، قتل 7 فلسطينيين بينهم 6 أشقاء في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على شارع الرشيد غربي دير البلح، وفق ما ذكره مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" لمراسل الأناضول.

وأضاف المصدر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى".

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات (وسط).

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي لمراسل الأناضول إن "فلسطينيين اثنين قتلا أحدهما مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس المقدم محمد الدرباشي، في غارات إسرائيلية على منزل وخيمة تؤوي نازحين غربي المدينة".

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف المناطق الشمالية لمدينة رفح.

وفجر الأحد، أفاد مراسل الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة به واشتعال النيران في أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية.

وتسبب القصف الإسرائيلي بإخراج المستشفى عن الخدمة في الوقت الحالي، ولم يعد قادراً على استقبال جرحى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت مصادر طبية لمراسل الأناضول.

ووفق شهود عيان، فإن الجيش الإسرائيلي كان قد هدد بقصف المستشفى قبل استهدافها ما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على مغادرته وافتراش الشوارع المحيطة به في ظل أجواء برد قارس.

وتسببت عملية الإخلاء، وفق المصادر الطبية، بوفاة طفلة جريحة، فيما لا يزال الموت يتهدد العديد من المصابين بجراح حرجة بعد خروج المشفى عن العمل.

ويُقدّم المستشفى المعمداني خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، وتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية.

وشهدت مدينة غزة ليلة صعبة، فقد كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، وسط إطلاق نار من الطائرات المروحية والمسيّرة الإسرائيلية "كواد كوبتر"، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت 3 مدارس تؤوي نازحين في حيي التفاح والشيخ رضوان شرقي وشمالي مدينة غزة، بعد تهديدها وإخلائها والمناطق المحيطة، وهي مدرستا سعد بن معاذ وأبو بكر الرازي في حي التفاح، ومدرسة الدحيان في حي الشيخ رضوان.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.