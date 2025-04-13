 تحطم طائرة على متنها 6 أشخاص في حقل موحل شمالي نيويورك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحطم طائرة على متنها 6 أشخاص في حقل موحل شمالي نيويورك

نيويورك - أسوشيتد برس
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 2:29 م

أعلنت السلطات الأمريكية، تحطم طائرة ذات محركين، على متنها 6 أشخاص، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك.
وتلقى مكتب مأمور مقاطعة كولومبيا بلاغ طوارئ عند الظهر، بحسب ما قالته نائبة المأمور جاكلين سالفاتور، التي قالت إن الحادث كان مميتا، ولكنها رفضت الكشف عن عدد القتلى.

ومن جانبها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية، أن الطائرة - وهي من طراز "ميتسوبيشي إم يو-2 بي" – كانت تقل على متنها 6 أشخاص، وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا بالقرب من هدسون، ولكنها تحطمت على بعد نحو 48 كيلومترا (30 ميلا) بالقرب من كوباك.
وأوضحت سالفاتور، في مؤتمر صحفي عقد بالقرب موقع الحادث على بعد نحو 80 كيلومترا (50 ميلا) جنوب ألباني، أن "الحادث وقع في وسط حقل موحل جدا، لذلك فإنه من الصعب الوصول إليه".

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