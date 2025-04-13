يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 13

بنها 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 24 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 13

نخل 23 07

كاترين 17 05

الطور 27 16

طابا 24 12

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 20 11

السلوم 20 10

سيوة 25 10

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 12

أسيوط 27 12

سوهاج 29 13

قنا 32 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 32 15

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى



مكة المكرمة 34 21

المدينة المنورة 33 19

الرياض 35 22

المنامة 29 24

أبوظبي 40 26

الدوحة 35 24

الكويت 32 22

دمشق 16 07

بيروت 18 13

عمان 16 08

القدس 16 09

غزة 19 15

بغداد 30 18

مسقط 35 30

صنعاء 27 13

الخرطوم 35 21

طرابلس 29 22

تونس 27 19

الجزائر 20 14

الرباط 20 14

نواكشوط 30 18

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 09 -03

إسطنبول 13 04

إسلام آباد 34 20

نيودلهي 35 25

جاكرتا 31 24

بكين 14 10

كوالالمبور 33 25

طوكيو 15 13

أثينا 18 07

روما 19 16

باريس 19 09

مدريد 17 09

برلين 22 11

لندن 17 07

مونتريال 12 04

موسكو 08 -02

نيويورك 14 06

واشنطن 17 09

أديس أبابا 23 14