فليك: لاعبو برشلونة يتعرضون لضغوط غير عادية

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة أن تركيزه ينصب على ضرورة حفاظ الفريق على نشاطه في الأمتار الأخيرة من الموسم، في ظل منافسته بقوة على ثلاثية الدوري والكأس في إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

وعزز النادي الكاتالوني موقعه في صدارة الدوري الإسباني بفوزه الصعب على مضيفه ليجانيس أمس السبت كما خاض 12 مباراة دون أي هزيمة.

وتأهل برشلونة أيضا لنهائي كأس ملك إسبانيا كما تفوق على بوروسيا دورتموند الألماني 4 /صف في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك بعد الفوز على ليجانيس "علينا التركيز على التعافي، التعافي، التعافي. هكذا تسير الأمور، سنتدرب غدا، ثم نسافر إلى دورتموند يوم الاثنين (لخوض مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا)".

وأضاف "ليس لدينا أي أعذار، علينا أن نتعافى، لكن هذه هي مهمتنا".

وأشار "النقاط الثلاث هي النقاط الثلاث، ونقاتل في كل مباراة طوال 90 دقيقة ، حينما ترى الضغوط التي عانى منها اللاعبون في الأسابيع أو الأيام الأخيرة، إنه أمر لا يصدق".

وختم المدرب الألماني بالقول "بعد فترة التوقف الدولي، لقد رأيتم ما فعله لاعبي فريقي، أداء الفريق كان مذهلا، فخور للغاية بهم".