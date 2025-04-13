مقتل أكثر من 100 شخص بينهم كوادر منظمة دولية في هجوم على مخيم زمزم في السودان

أعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر مقتل ما يزيد عن 100 شخص، بينهم تسعة من كوادر منظمة الإغاثة الدولية، إثر الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين.



وقال المدير العام لوزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة، بولاية شمال دارفور، إبراهيم خاطر: "ما يزيد عن 100 شخص قُتلوا أمس وأُصيب العشرات في هجمات الدعم السريع التي استهدفت معسكر زمزم"، بحسب ما نقلت وكالة "سودان تربيون".



وأوضح أن من بين الضحايا كوادر طبية وعمال إغاثة يعملون لصالح منظمة "Relief international" في المستشفى الميداني الذي تقيمه داخل مخيم زمزم للنازحين.

ووصف المسؤول الوضع في المخيم بالمعقد والمأساوي، إزاء ما يتعرض له النازحون من "قتل ممنهج وإبادة جماعية بأسلحة ثقيلة، وإذلال واستفزاز من قبل قوات الدعم السريع".

ودعا الجيش والقوة المشتركة والمستنفرين وكل القادرين على حمل السلاح "لمواجهة الكارثة الإنسانية والتصدي لعدوان الدعم السريع".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قوات الدعم السريع اقتحمت في هجوم على معسكر زمزم، مركزا لتحفيظ القرآن، وقامت بقتل نحو 15 من الطلاب، بينهم أطفال، بجانب ناشطين في العمل الطوعي كانوا يقدمون وجبة للطلاب في المجمع".

وقال بيان أصدرته تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن "قوات الدعم السريع شنّت السبت مجددا هجوما عنيفا على معسكر زمزم مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، تصدّت له المجموعات الشبابية المدافعة عن المعسكر".

واتهم البيان القوات المهاجمة بقصف المخيم براجمات "40 دليل" البعيدة المدى، وأضاف: "الآن تتساقط القذائف مثل الأمطار في مخيمات النازحين، وعلى أرضٍ باتت مبللة بالدماء والدموع دون رقيب ولا حسيب".