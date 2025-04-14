محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والكويت بشأن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

أجرى وزيرا خارجية إيران والكويت مباحثات بشان التطورات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى، اليوم الاحد، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وشكر عراقجي دولة الكويت على موقفها الداعم، وشرح وجهة نظر ايران بشأن مفاوضات مسقط غير المباشرة، وفقا لـ "إرنا".

وفي إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية الذي رحب بنتائج مفاوضات مسقط، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة المرجوة.