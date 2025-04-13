أعرب الفنان أحمد ماجد، عن سعادته بنجاح مسلسل "فهد البطل"، مشيرًا إلى أن كل هذا النجاح كان سببه الفنان أحمد العوضي، إذ إنه كان داعمًا ومساندًا لكل فريق العمل، فضلًا عن متابعته كل شيء بنفسه، وكان حريصًا على إخراج أفضل ما في الممثلين المشاركين في العمل، وجعل الكواليس مليئة بالحب بين الجميع.

وأضاف "ماجد"، لـ"الشروق": "أحمد العوضي أصبح نجم الشارع الأول، ونجاح فهد البطل أكد هذا، فهو يعرف ما يطلبه الجمهور ويقدمه لهم بالمصطلحات الشعبية الخارجة من قلب الحارة، وأي فنان يعمل بجانبه يحقق انتشارًا جماهيريًا كبيرًا، وأتمنى أن أكرر معه التجربة في أعمال فنيه قادمة".

يذكر أن مسلسل فهد البطل، بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، وعصام السقا، وميرنا نور الدين، وأحمد ماجد، محمود البزاوي، وحمزة العيلي، وتأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.