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رد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على كيفية تأثر مصر بقرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية.

وقال الخطيب خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، إن صادرات مصر للولايات المتحدة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تستورد من الولايات بما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وبالتالي يوجد عجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تأثر مصر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة يتوجب النظر إليه في إطار الفارق بين الـ10% وبين الدول الأخرى (المشمولة بهذه القرارات).

وأوضح أن المتخصصين في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يرون أن هناك فرصة متاحة لزيادة حجم الصادرات.

وشدد الخطيب، على أهمية اجتذاب مستثمرين من دول مختلفة مثل تركيا ودول جنوب شرق آسيا لتوطين الصناعة والتعاون مع مصر في هذا المجال.