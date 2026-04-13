وزير الخارجية التركي: أمريكا وإيران جادتان بشأن وقف إطلاق النار وتدركان الحاجة إليه

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن كلا من الولايات المتحدة وإيران جادان بشأن وقف إطلاق النار، وتدركان الحاجة إليه.

وأعرب خلال تصريحات لوكالة «الأناضول»، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف أطول لإطلاق النار، فيما يخص الحرب الإيرانية.

وحذر في الوقت نفسه، من عرقلة إسرائيل لوقف إطلاق النار، منوهًا أن وصول قضية تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى مرحلة «الكل أو لا شيء» في المحادثات، قد يؤدي إلى مشكلة.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز «كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام».

ونقل التقرير عن مسئولين وأشخاص مطلعين على الوضع أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها بعد ساعات من انهيار المفاوضات مع إيران في باكستان.

وقال مسئولون إن «حملة قصف شاملة» كانت أقل احتمالا، نظرا لاحتمال زيادة زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف التقرير أن ترامب قد يسعى أيضا إلى فرض حصار مؤقت «بينما يضغط على الحلفاء لتحمل مسئولية مهمة مرافقة عسكرية مطولة عبر المضيق في المستقبل».

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أنها ستبدأ حصار الموانئ الإيرانية الاثنين، الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار سيُفرض «بحيادية على السفن من جميع الدول» المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وكذلك في المناطق الساحلية الإيرانية. وأفادت أنها ستسمح في المقابل باستمرار عبور السفن، التي تمر بين موانئ غير إيرانية، عبر مضيق هرمز.

وقد تراجعت حركة الملاحة في المضيق حتى في الأيام التي أعقبت وقف إطلاق النار. وتقول منصات تتبع حركة الملاحة البحرية إن أكثر من 40 سفينة تجارية عبرت المضيق منذ بدء وقف إطلاق النار.